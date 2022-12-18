Слиты детали встречи главы внешней разведки рф и директора ЦРУ: готов ли остановиться путин

Глава Службы внешней разведки рф* сергей нарышкин во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил, что президент россиивладимир путин не считается с потерями среди своей армии.

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

Присутствовавшие на встрече чиновники США заявили, что Нарышкин сказал: «Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя».

По данным издания, во время встречи в Турции в ноябре Бернс и нарышкин пытались восстановить прямую личную связь между Вашингтоном и москвой, однако все попытки провалились.

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