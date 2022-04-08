Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300

Ранее Словакия заявляла, что готова передать свои С-300 Украине при условии, что у них будет надлежащая замена.

Премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия передала Украине советскую систему ПВО С-300.

Комментарии Хегера прозвучали во время его визита в украинскую столицу Киев с высокопоставленными чиновниками ЕС перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский упомянул С-300, когда в прошлом месяце разговаривал с американскими законодателями по видеосвязи, призывая к системам обороны, которые позволили бы Украине «закрыть небо» для российских боевых самолетов и ракет.

Члены НАТО Болгария, Словакия и Греция имеют С-300, которые могут запускать ракеты на сотни километров и сбивать крылатые ракеты, а также боевые самолеты.

Ранее Курсор сообщал, что генштаб Украины заявил, что россияне наступают по четырем направлениям.

Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский пообещал бороться за все города, которые сегодня контролирует рф.