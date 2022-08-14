Словакия передала Украине первые «секретные» САУ Zuzana 2: появились фото

Словакия передала Украине первые 4 из 8 заказных самоходных артиллерийских установок типа Zuzana 2 калибра 155 мм.
Эти САУ уже получили ВСУ. Об этом вчера написал министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ездили в Словакию в мае, чтобы обучиться работе с Zuzana 2.
В открытых источниках есть следующие характеристики Zuzana 2: длина ствола – 52 калибра, дальность стрельбы – до 40 км, градус поворота башни – на все 360 градусов. Но при этом остается неизвестным самое интересное – может ли Zuzana 2 применять управляемые боеприпасы калибра 155 мм, например немецкий управляемый снаряд SMArt 155, отметили эксперты военного партала Defense Express.
Напомним, что Геннадий Корбан, который был заместителем олигарха Игоря Коломойского, а сейчас лишен гражданства указом президента Украины, осуществил процедуру «пульса де-нура» в отношении путина*.
Ранее мы писали, что Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!