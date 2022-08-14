Словакия передала Украине первые «секретные» САУ Zuzana 2: появились фото

Словакия передала Украине первые 4 из 8 заказных самоходных артиллерийских установок типа Zuzana 2 калибра 155 мм.

Zuzana 2 self-propelled artillery arrived in Ukraine from #Slovakia The head of the Office of the President of #Ukraine Andriy Yermak and Slovak Defense Minister Jaroslav Nagy announced this in their social media. pic.twitter.com/3LxsFFwJBn — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2022

Эти САУ уже получили ВСУ. Об этом вчера написал министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ездили в Словакию в мае, чтобы обучиться работе с Zuzana 2.

В открытых источниках есть следующие характеристики Zuzana 2: длина ствола – 52 калибра, дальность стрельбы – до 40 км, градус поворота башни – на все 360 градусов. Но при этом остается неизвестным самое интересное – может ли Zuzana 2 применять управляемые боеприпасы калибра 155 мм, например немецкий управляемый снаряд SMArt 155, отметили эксперты военного партала Defense Express.

Напомним, что Геннадий Корбан, который был заместителем олигарха Игоря Коломойского, а сейчас лишен гражданства указом президента Украины, осуществил процедуру «пульса де-нура» в отношении путина*.

Ранее мы писали, что Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ.

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