Словакия передала Украине первые «секретные» САУ Zuzana 2: появились фото

13:22, Сегодня
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Фото: МВД Украины

Самые любопытные характеристики «натовских» пушек, которые Словакия передала Украине, держатся в секрете.

Словакия передала Украине первые 4 из 8 заказных самоходных артиллерийских установок типа Zuzana 2 калибра 155 мм.

Эти САУ уже получили ВСУ. Об этом вчера написал министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.

словакия передала украине первые "секретные" сау zuzana 2: появились фото 14 августа, 2022

twitter.com/jaronad

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ездили в Словакию в мае, чтобы обучиться работе с Zuzana 2.

В открытых источниках есть следующие характеристики Zuzana 2: длина ствола – 52 калибра, дальность стрельбы – до 40 км, градус поворота башни – на все 360 градусов. Но при этом остается неизвестным самое интересное – может ли Zuzana 2 применять управляемые боеприпасы калибра 155 мм, например немецкий управляемый снаряд SMArt 155, отметили эксперты военного партала Defense Express. 

словакия передала украине первые "секретные" сау zuzana 2: появились фото 14 августа, 2022

twitter.com/oleksiireznikov

Напомним, что Геннадий Корбан, который был заместителем олигарха Игоря Коломойского, а сейчас лишен гражданства указом президента Украины, осуществил процедуру «пульса де-нура» в отношении путина*.

Ранее мы писали, что Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ирен Давид
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