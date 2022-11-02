СМИ: 40-летняя Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз

По словам инсайдера, одной из тех, кому пара рассказала о беременности, была покойная королева Елизавета II.

Согласно неофициальной информации, 40-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится в четвертый раз стать мамой.

Об этом сообщает издание The International Business Times со ссылкой на свои источники.

Пока ни Кейт Миддлтон, ни ее супруг принц Уильям никак не комментируют эти слухи. Но инсайдеры сообщают, что новостью о будущем пополнении пара, в первую очередь, поделилась с королевой Великобритании Елизаветой II, незадолго до ее кончины. И она была очень рада за них, поскольку Ее Величество обожала своих внуков и правнуков.

Король Чарльз ІІІ также обрадовался четвертой беременности Кейт Миддлтон, он с удовольствием проводит время с внуками и по возможности играет вместе с Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Инсайдеры говорят, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон также в восторге от того, что скоро у них появится братик или сестричка.

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