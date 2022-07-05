СМИ: Чиновник ПА озвучит пять требований палестинцев к Байдену

Палестинское руководство предъявит президенту США Джо Байдену пять требований во время его предстоящего визита в регион, сообщил The Jerusalem Post высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Палестины Ахмед аль-Дик.

Чиновник выразил надежду, что администрация Байдена примет все требования палестинцев. Он призвал премьер-министра Яира Лапида немедленно встретиться с президентом ПА Махмудом Аббасом, чтобы возобновить зашедшие в тупик израильско-палестинские мирные переговоры.

Политик перечислил требования следующим образом:

1) Восстановление «политического горизонта» между Израилем и палестинцами.

Дик сказал, что это было наиболее важным требованием, потому что оно повлечет за собой «обязательство израильского правительства участвовать в серьезных переговорах и мирном процессе, чтобы положить конец оккупации».

По его словам, палестинцы готовы немедленно возобновить мирные переговоры с Израилем: «Палестинцы — единственные, кто хочет вернуться к переговорам. Что мешает палестинцам возобновить мирные переговоры, так это отсутствие израильского мирного партнера. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет приостановил политический процесс и даже хвастался, что политического процесса с палестинцами не будет под предлогом слабости коалиции. Палестинцы расплачиваются [и тем, и другим], когда в Израиле есть сильное правительство, и когда есть слабое».

2) Открытие консульства США в Иерусалиме.

«Байден пообещал вновь открыть консульство , и мы ждем, пока он выполнит свое обещание», — сказал Дик.

Консульство, служившее де-факто американской дипломатической миссией в палестинцах, было закрыто администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году. Палестинцы рассматривают повторное открытие консульства как признание США Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. Они также надеются, что открытие консульства фактически отменит признание Трампом в 2017 году Иерусалима столицей Израиля.

3) Исключение ООП из списка террористических и открытие дипломатического представительства организации в Вашингтоне.

В 2018 году администрация Трампа закрыла офис ООП, чтобы заставить палестинцев прекратить сотрудничество с МУС против Израиля. В 1987 году Конгресс США объявил ООП террористической организацией и запретил ей открывать какие-либо офисы в США. Несмотря на это решение, Конгресс разрешил президентам США сделать исключение с их согласия, что делал каждый президент, кроме Трампа, с момента подписания соглашений Осло в 1993 году между Израилем и ООП.

4) Оказание давления США на правительство Израиля с целью остановить «эскалацию» против палестинцев.

«Это означает перевод позиций США, таких как отказ от поселений и поиск мер по спокойствию и укреплению доверия, в практические меры, посредством которых израильское правительство будет вынуждено остановить эскалацию. Пришло время для США перейти от риторики и приятных и позитивных заявлений к оказанию давления на Израиль, чтобы он прекратил свою политику и меры», — сказал Дик.

«Разговоры о мирном процессе стали фантазией и нереальностью. Эта ситуация представляет серьезную угрозу для концепции решения на основе двух государств, которой, по словам администрации Байдена, она по-прежнему привержена. Скоро наши люди начнут смеяться над нами, когда мы будем говорить о решении на основе двух государств», — добавил он.

5) Восстановление финансовой помощи США ПА.

Дик сказал, что до сих пор США только возобновили помощь Агентству ООН по работе и помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Нам нужны деньги. Мы надеемся, что помощь будет возобновлена. В 2018 году Трамп сократил помощь Палестине до нуля. В том же году Конгресс приостановил экономическую помощь палестинцам [через Фонд экономической поддержки-ESF] до тех пор, пока ПА не прекратит выплаты осужденным террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и не прекратит выплаты семьям «умерших террористов, погибших при совершении террористических актов», — сказал он.

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