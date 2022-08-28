СМИ: Обвиненную фсб рф в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой

Журналисты получили информацию, согласно которой Наталью Вовк, которую фсб рф* обвинила в убийстве Дарьи Дугиной, нашли убитой на съемной квартире. Это уже прокомментировал МИД Австрии.

По данным СМИ, погибшая получила 17 ножевых ранений, а также в ее руке якобы была записка с неизвестным содержанием.

Об этом сообщает австрийское издание Exxpress.

«Ночью Вовк нашли мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и бумажкой в руке», – написали журналисты.

Однако, в МВД Австрии заявили, что об этом ничего неизвестно, а потому правоохранители не подтвердили достоверность этих слухов.

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Отметим, что фсб рф обвинила Вовк в убийстве Дарьи Дугиной, которая взорвалась в джипе посреди Москвы. Покойная помогала своему отцу, философу и пропагандисту, распространять идеологию «русского мира».

Как считают российские правоохранители, Наталья входит в полк «Азов» и якобы специально приехала в россию в июле этого года, чтобы убить Дугину или ее отца. Пресс-служба «Азова» опровергла причастность Вовк к их полку. Спустя несколько дней ответственность за убийство дочери Дугина взяла на себя «Национальная республиканская армия», связанная с партизанским движением в россии.

Также «Курсор» рассказывал, что после этого инцидента путин усилил охрану детей и близких.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!