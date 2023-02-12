СМИ подсчитали финансовые потери Турции от землетрясений

Землетрясения нанесли значительный ущерб 13,5 миллионам человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Два мощных землетрясения в Турции, в результате которых погибли более 25 000 человек, повлекут за собой убытки для экономики страны на сумму более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Об этом сообщает Bloomberg.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла, произошедшие 6 февраля, повлекли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов США и еще 10,4 миллиарда долларов потери национального дохода, сообщила Турецкая конфедерация предприятий и бизнеса.

При этом потери рабочей силы будут стоить экономике Турции 2,9 миллиарда долларов. Землетрясения нанесли значительный ущерб в 10 провинциях и 13,5 миллионам человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.