СМИ: помощник Бен-Гвира связан с организацией, которая жертвует деньги убийце Рабина

После того, как в СМИ выяснили, что Хананель Дорфман, «правая рука» Бен-Гвира, помог создать организацию, которая финансирует заключенных в тюрьму еврейских террористов и экстремистов, новое расследование показало, что среди тех, кому помогала эта организация, также был Игаль Амир, убийца бывшего премьер-министра Ицхака Рабина.

Об этом заявил 13 канал в своем телевизионном расследовании.

Дорфман отреагировал на репортаж: «После того, как два дня назад вы ложно заявили, что я даю деньги заключенным, сегодня вы повторяете эту историю и представляете факты, которые не соответствуют действительности и не имеют никакой связи с реальностью. Мы встретимся в суде. Готовьтесь расплачиваться».

Top Ben Gvir aide listed as legal adviser for group that donates to Rabin assassin https://t.co/sy6WNPxsiE — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 18, 2022

Партия Оцма Йехудит заявила, что гордится тем, что воспользовалась услугами Дорфмана, и продолжила критику телеканала за то, что они не проводят подобных расследований против законодателей с другой стороны политического спектра, которые нанимали неоднозначных помощников.

Бен-Гвир, который претендует на пост следующего министра общественной безопасности, назвал Дорфмана своей «правой рукой» в своей благодарственной речи, произнесенной после того, как Религиозный сионизм получил 14 мест на выборах 1 ноября.

Ранее Курсор писал, что экс-глава военной разведки дал оценку назначению Смотрича министром обороны.