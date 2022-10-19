СМИ раскрыли тайны Трампа

CNN опубликовала отрывки из серии аудиоинтервью, которые журналист Washington Post Боб Вудворд провел с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и которые будут опубликованы 25 октября в составе аудиокниги под названием «Записи Трампа», содержащей 20 интервью. Вудворд проводил интервью с Трампом с 2016 по 2020 год.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Интервью дают представление о мировоззрении бывшего президента и являются наиболее подробными записями Трампа, рассказывающего о своем президентстве, включая объяснение причины его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, его отношений с президентом рф владимиром путиным* и взгляды Трампа на ядерный арсенал США.

Аудио также показывает, как Трамп решил поделиться с Вудвордом письмами, которые Ким написал ему. Теми письмами, которые помогли начать расследование Министерства юстиции в отношении секретных документов, которые Трамп взял с собой в Мар-а-Лаго.

«И не говори, что я тебе их подарил, ладно?», — Трамп сказал Вудворду.

Большинство интервью были взяты для второй книги Вудворда о Трампе «Ярость», но аудиоклипы интервью напоминают о том, как Трамп действовал на посту президента, и дают откровенный взгляд на мысли и мотивы Трампа, когда он готовится к еще одному потенциальному выдвижению в Белый дом в 2024 году.

Что касается Кима, Вудворд спросил Трампа, была ли его воинственная риторика в отношении северокорейского лидера направлена ​​на то, чтобы усадить Кима за стол переговоров.

«Нет. Нет. Инстинктивно. Потому что на самом деле ты не знаешь, что произойдет. Но это была очень грубая риторика. Самый грубый», — сказал Трамп.

В интервью в декабре 2019 года Вудворд задал Трампу вопрос о ядерной программе Северной Кореи, что побудило президента хвастаться возможностями ядерного оружия США, в то же время, по-видимому, раскрывая новую — и, вероятно, строго засекреченную — систему вооружений, которая была одним из наиболее захватывающих эпизодов книги «Ярость».

Вудворд говорит, что так и не смог выяснить, что имел в виду Трамп, хотя отмечает, что комментарий Трампа подтвердил «небрежное и опасное отношение» бывшего президента к секретной информации.

«Я создал систему вооружения, которой раньше ни у кого в этой стране не было. У нас есть вещи, о которых вы даже не видели и не слышали. У нас есть вещи, о которых путин и Си никогда раньше не слышали», — сказал тогда Трамп Вудворду.

На протяжении всех интервью Трамп ссылается на свои отношения с путиным, обвиняя расследование фбр вмешательства рф в выборы в том, что оно лишило его шансов на улучшение отношений между двумя странами.

«Мне нравится путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я проводил кампанию за то, чтобы ладить с россией, Китаем и всеми остальными. Дружить с россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Тем более, что у них 1 332 ядерных боеголовки», — сказал Трамп в интервью в январе 2020 года..

Трамп также сказал Вудворду, что у него тем лучше отношения с лидерами, «чем жестче и злее они».

«Я очень хорошо лажу с Эрдоганом, хотя тебе и не положено, потому что все говорят, какой ужасный парень. Но вы знаете, для меня это работает хорошо», — сказал Трамп в интервью в январе 2020 года.

«Забавно, отношения, которые у меня есть, чем они жестче и злее, тем лучше я с ними лажу. Но, может быть, это не так уж и плохо. Легкие — это те, которые мне, возможно, не так сильно нравятся или с которыми я не так хорошо лажу», — добавил Трамп.

Ранее Курсор писал, что Дональд Трамп раскритиковал американских евреев. Бывший президент США утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.

Наша редакция сообщала, что Трамп считает, что Байден спровоцировал путина на войну в Украине. Экс-президент США Дональд Трамп призвал к немедленному началу переговоров между россией и Украиной, а также попытался защитить владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!