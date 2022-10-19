СМИ раскрыли тайны Трампа

CNN опубликовала отрывки из серии аудиоинтервью, которые журналист Washington Post Боб Вудворд провел с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и которые будут опубликованы 25 октября в составе аудиокниги под названием «Записи Трампа», содержащей 20 интервью. Вудворд проводил интервью с Трампом с 2016 по 2020 год.
Об этом сообщает 7Israel National News.
Интервью дают представление о мировоззрении бывшего президента и являются наиболее подробными записями Трампа, рассказывающего о своем президентстве, включая объяснение причины его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, его отношений с президентом рф владимиром путиным* и взгляды Трампа на ядерный арсенал США.
Аудио также показывает, как Трамп решил поделиться с Вудвордом письмами, которые Ким написал ему. Теми письмами, которые помогли начать расследование Министерства юстиции в отношении секретных документов, которые Трамп взял с собой в Мар-а-Лаго.
«И не говори, что я тебе их подарил, ладно?», — Трамп сказал Вудворду.
Большинство интервью были взяты для второй книги Вудворда о Трампе «Ярость», но аудиоклипы интервью напоминают о том, как Трамп действовал на посту президента, и дают откровенный взгляд на мысли и мотивы Трампа, когда он готовится к еще одному потенциальному выдвижению в Белый дом в 2024 году.
Что касается Кима, Вудворд спросил Трампа, была ли его воинственная риторика в отношении северокорейского лидера направлена на то, чтобы усадить Кима за стол переговоров.
«Нет. Нет. Инстинктивно. Потому что на самом деле ты не знаешь, что произойдет. Но это была очень грубая риторика. Самый грубый», — сказал Трамп.
В интервью в декабре 2019 года Вудворд задал Трампу вопрос о ядерной программе Северной Кореи, что побудило президента хвастаться возможностями ядерного оружия США, в то же время, по-видимому, раскрывая новую — и, вероятно, строго засекреченную — систему вооружений, которая была одним из наиболее захватывающих эпизодов книги «Ярость».
Вудворд говорит, что так и не смог выяснить, что имел в виду Трамп, хотя отмечает, что комментарий Трампа подтвердил «небрежное и опасное отношение» бывшего президента к секретной информации.
«Я создал систему вооружения, которой раньше ни у кого в этой стране не было. У нас есть вещи, о которых вы даже не видели и не слышали. У нас есть вещи, о которых путин и Си никогда раньше не слышали», — сказал тогда Трамп Вудворду.
На протяжении всех интервью Трамп ссылается на свои отношения с путиным, обвиняя расследование фбр вмешательства рф в выборы в том, что оно лишило его шансов на улучшение отношений между двумя странами.
«Мне нравится путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я проводил кампанию за то, чтобы ладить с россией, Китаем и всеми остальными. Дружить с россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Тем более, что у них 1 332 ядерных боеголовки», — сказал Трамп в интервью в январе 2020 года..
Трамп также сказал Вудворду, что у него тем лучше отношения с лидерами, «чем жестче и злее они».
«Я очень хорошо лажу с Эрдоганом, хотя тебе и не положено, потому что все говорят, какой ужасный парень. Но вы знаете, для меня это работает хорошо», — сказал Трамп в интервью в январе 2020 года.
«Забавно, отношения, которые у меня есть, чем они жестче и злее, тем лучше я с ними лажу. Но, может быть, это не так уж и плохо. Легкие — это те, которые мне, возможно, не так сильно нравятся или с которыми я не так хорошо лажу», — добавил Трамп.
Ранее Курсор писал, что Дональд Трамп раскритиковал американских евреев. Бывший президент США утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.
Наша редакция сообщала, что Трамп считает, что Байден спровоцировал путина на войну в Украине. Экс-президент США Дональд Трамп призвал к немедленному началу переговоров между россией и Украиной, а также попытался защитить владимира путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!