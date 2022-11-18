СМИ рассказали о планах путина на страны Центральной и Восточной Европы

Путин хочет превратить страны Центральной и Восточной Европы в прифронтовую зону. И делает он это с помощью массированных ракетных обстрелов по территории Украины

Таким мнением поделились авторы «polskienowiny.pl».

Так, впервые за время полномасштабной агрессии рф против Украины война достигла территории одного из членов НАТО — Польши. Инцидент в Пшеводове показал, что российский террор не ограничивается Украиной.

Молдова уже страдает от российских ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Если раньше российские ракеты свободно пролетали через ее воздушное пространство, то теперь энергосистема республики находится под угрозой в результате масштабных ракетных ударов рф по территории Украины.

Как отметачет издание, именно поэтому необходимо держать путина в Украине и закрывать украинское воздушное пространство. Это неотложная задача для стран НАТО. Кроме того, для более эффективной борьбы с российскими ракетными и воздушными атаками необходимо передать Киеву современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, отмечают авторы статьи.

Авторы добавляют, что все должны понимать, что закрытие неба над украинской территорией — это не вовлечение стран НАТО в войну с рф. Прежде всего, это шаг к защите европейских стран от российского воздушного террора.

По оценке издания, россия готовилась к войне с НАТО на своем восточном фланге, где систематически проводила военно-стратегические учения в Беларуси, в частности «Захид-2017» и «Захид-2021», которые имитировали наступательную операцию против стран Балтии и Польши. Поражение рф на украинском поле битвы, однако, скорректировало, хотя и не изменило, враждебные планы рф в отношении стран Центральной и Восточной Европы. Сегодня именно Украина защищает весь восточный фланг НАТО, заключают авторы статьи.

После падения ракет на территорию Польши страны ЕС и НАТО обязаны активнее поднимать вопрос оснащения Украины более современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, отмечает издание.

Ранее Курсор писал, что в США обеспокоены, что глава генштаба рф перестал выходить на связь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!