В США рассказали, что будет означать победа россиян в Соледаре или Бахмуте

Официальные представители США заявили, что победа россиян в Соледаре или даже в Бахмуте будет мало что значить для общей траектории войны.

«Даже если и Бахмут, и Соледар перейдут к армии рф*, это не окажет стратегического влияния на саму войну», — заявил журналистам в Белом доме представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«И это точно не остановит украинцев и не замедлит их», — сказал он.

Ранее Украина официально опровергла заявление минобороны россии о захвате Соледара.

«Заявления минобороны россии о взятии города не соответствуют действительности. Идут бои в Соледаре», — сказал Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группы ВСУ.

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Кроме того, бойцы ВСУ возле Соледара ликвидировали сразу более сотни военных рф: видео попало в сеть.

Напомним также, что армия рф разрушила Хоральную синагогу в украинском Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.