Стало известно о третьем ребенке у Илона Маска и певицы Граймс — имя малыша вызвало ажиотаж в соцсетях

Всего у Маска десять детей от трех разных женщин.

Из новой биографии Илона Маска впервые стало известно, что у генерального директора Tesla и его бывшей девушки, певицы Граймс, родился третий ребенок, о котором ранее не сообщалось.

Ребенка, возраст которого не разглашается, зовут Техно Механикус. Его прозвище — Тау. Журналист Уолтер Айзексон, который написал биографию Маска и которая будет опубликована на следующей неделе, первым подтвердил, что у пары есть третий ребенок, согласно обзору биографии New York Times.

За последние два года Айзексон получил беспрецедентный доступ к жизни Маска.

С учетом Техно Механикуса у Маска теперь есть десять известных биологических детей от трех разных женщин.

Маск и Граймс, урожденная Клер Буше, впервые объявили о своих отношениях в мае 2018 года. С тех пор пара объявила о рождении двоих детей. Их первый ребенок родился в 2020 году и получил имя X Æ A-Xii, или просто X. В марте пара рассказала о его младшей сестре Эксе Дарк Сидеэль Маск, или просто Y.

Names of Elon Musk and Grimes' three kids:

X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl Musk

Techno Mechanicus pic.twitter.com/Ggmgbs5HAY

