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Стало известно о третьем ребенке у Илона Маска и певицы Граймс — имя малыша вызвало ажиотаж в соцсетях

08:39, Вчера
Мировые новости
илон маск фото
Фото: depositphotos.com
Всего у Маска десять детей от трех разных женщин.

Из новой биографии Илона Маска впервые стало известно, что у генерального директора Tesla и его бывшей девушки, певицы Граймс, родился третий ребенок, о котором ранее не сообщалось.

Ребенка, возраст которого не разглашается, зовут Техно Механикус. Его прозвище — Тау. Журналист Уолтер Айзексон, который написал биографию Маска и которая будет опубликована на следующей неделе, первым подтвердил, что у пары есть третий ребенок, согласно обзору биографии New York Times.

За последние два года Айзексон получил беспрецедентный доступ к жизни Маска.

С учетом Техно Механикуса у Маска теперь есть десять известных биологических детей от трех разных женщин.

Маск и Граймс, урожденная Клер Буше, впервые объявили о своих отношениях в мае 2018 года. С тех пор пара объявила о рождении двоих детей. Их первый ребенок родился в 2020 году и получил имя X Æ A-Xii, или просто X. В марте  пара рассказала о его младшей сестре Эксе Дарк Сидеэль Маск, или просто Y.

Маск и Граймс с тех пор расстались, но артистка ранее сказала, что их отношения «постоянные».

Неопубликованная биография Айзексона также привлекла внимание благодаря слухам о том, что генеральный директор SpaceX вмешался в украинскую наступательную атаку в Крыму, отключив близлежащее покрытие Starlink.

Курсор также писал, что Илон Маск «случайно» попал в курьез, признаваясь в любви к стране. 

 

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