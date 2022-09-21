СМИ выяснили, какие еще банки отказываются принимать российские карты мир

Ранее два из пяти банков Турции приостановили обслуживание российских платежных карт мир*.

По сообщениям СМИ, вслед за Турцией банки Армении, Вьетнама и Казахстана не будут обслуживать российскую платежную систему мир.

В частности, в call-центрах банка BIDV (Вьетнам) и Халик банк (Казахатсан) заявили, что в настоящий момент российский карты мир не принимаются, хотя они ранее были на сайте НСПК в списках партнеров.

При этом вьетнамский банк BIDV обслуживает карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система мир не принимается.

Казахстанский банк не принимает российские карты мир. Сейчас российские платежные карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Накануне стало известно, что в Армении банки не будут обслуживать российские банковские карты мир.

В ЦБ РФ сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт Мир.

Многие банки и кредитные организации идут на такой шаг после заявлений США и Великобритании о том, что они ужесточают борьбу с теми финорганизациями, которые помогают россии обходить санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Курсор писал, что крупнейший турецкий банк отказался работать с российской системой мир. Турецкий частный банк İşbank приостановил сотрудничество с российской платежной системой мир.

Кроме этого, в Турции отели отказываются принимать банковские карты россиян. Турецкие отели прекратили принимать банковские карты россии.

Наша редакция писала, что странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие. Консульствам государств-членов рекомендуется особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!