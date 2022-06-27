СМИ заявили, что спецназ Украины проводит диверсии на территории россии

The Times сообщает, что украинский спецназ стоит за взрывами, которые произошли на территории россии*.

Взрывы на нефтебазах и складах оружия россии вероятнее всего связаны с действиями спецназа Украины.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на комментарии анонимного офицера украинской разведки и двух сержантов подразделения ССО.

По словам военных, украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей, доставляют бойцов спецназа на территорию россии. В операции принимают участие военнослужащие 10 отряда спецназначения под названием Шаман.

Спецназовцы этого отряда обучены проводить диверсионно-разведывательные операции в тылу противника. Также они обучались подводному плаванию, горному бою и воздушному десантированияю.

Спецназовцы не раскрыли основные цели своих операций в глубоком тылу россиян, но журналисты считают, что ряд взрывов на складах оружия и нефтебазах в рф — это дело рук украинского спецназа.

«Россияне так и не способны понять, как это происходит, они не могут поверить, что мы можем быть там на территории россии», — сказали военные.

Ранее Курсор писал, что российские военные массово отказываются идти на войну против Украины. Российские захватчики любым способом стараются избежать боевых столкновений с украинскими воинами.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!