Снегопад в Японии унес жизни 13 человек, 80 раненых

24 декабря власти Японии сообщили о трагических последствиях сильного природного катаклизма, накрывшего север страны.
Сильнейший снегопад унес жизни 13 человек, более 80 получили ранения, а более 10 000 домохозяйств остались без электричества.
Метеорологическая служба предупредила, что снежные бури, штормы и высокие волны вдоль побережья Японского моря на севере страны могут вызвать снег толщиной до 60 см.
По данным медиков на субботу среди раненых более 30 человек имеют серьезные травмы, а более 50 человек получили легкие ранения.
По сообщению японских СМИ, на севере Японии нарушено движение поездов и самолетов, а в некоторых частях центральной и западной части страны было также нарушено автомобильное движение.
Ранее Курсор сообщал об авиакатастрофе в США: самолет разбился прямо на пляже в Калифорнии.
Также мы информировали, что в Китае опасаются самой высокой вспышки заболеваемости COVID: 37 миллионов человек за день. Возможно, что 18% всех граждан Китая, насчитывающих 1,4 миллиарда человек, были заражены вирусом COVID.