Снегопад в Японии унес жизни 13 человек, 80 раненых

В результате сильных снегопадов на севере Японии погибло тринадцать человек, 30 человек получили серьезные ранения.

24 декабря власти Японии сообщили о трагических последствиях сильного природного катаклизма, накрывшего север страны.

Сильнейший снегопад унес жизни 13 человек, более 80 получили ранения, а более 10 000 домохозяйств остались без электричества.

Метеорологическая служба предупредила, что снежные бури, штормы и высокие волны вдоль побережья Японского моря на севере страны могут вызвать снег толщиной до 60 см.

По данным медиков на субботу среди раненых более 30 человек имеют серьезные травмы, а более 50 человек получили легкие ранения.

По сообщению японских СМИ, на севере Японии нарушено движение поездов и самолетов, а в некоторых частях центральной и западной части страны было также нарушено автомобильное движение.

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