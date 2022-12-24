Авиакатастрофа в США: самолет разбился прямо на пляже в Калифорнии

Пилот был вынужден совершить аварийную посадку и попытался приземляться прямо на пляж, где находились отдыхающие.

Небольшой самолет пытался совершить экстренное приземление на пляже недалеко от Лос-Анжелеса, но упал и разбился.

В результате катастрофы погиб пассажир — бывший мэр города Санта-Моника Рекс Минтер. Кроме него в самолете находился только пилот, который получил ранения и был доставлен в госпиталь для лечения.

По данным местных СМИ, пилот был вынужден совершить аварийную посадку после сообщения о неисправности в воздухе. В записи разговора слышно, как диспетчер предупреждает пилота: «Посадка на берег будет на ваш страх и риск». Пилот ответил: «Хотелось бы, чтобы у меня был другой выбор».

На видео записано, как самолет, на котором находился Минтер, упал с большой высоты на пляж, разбиваясь и переворачиваясь вместе с людьми, оставшимися в воде. После мероприятия город Санта-Моника и мэр Уильям Дэвис подтвердили смерть бывшего мэра.

Ранее Курсор сообщал, что самолет El Al получил повреждение во время подготовки к вылету. Инцидент произошел во время заправки, когда самолет подготавливали к вылету в Ларнаку (Кипр). Двигатель воздушного судна Boeing 737 задел топливозаправщик.

«Курсор» писал ранее, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.