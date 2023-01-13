«Соледар — Верден для 21 века»: у Зеленского прокомментировали ожесточенную битву на востоке Украины

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, назвал ситуацию в Бахмуте и Соледаре «битвой при Вердене 21 века».

Битва при Вердене была самой продолжительной битвой Первой мировой войны и привела к огромным потерям.

Ермак сказал: «Ситуация сложная, даже очень сложная. Это битва при Вердене в 21 веке. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается удерживать свои позиции.

Россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают, как только достигают линии фронта. Их тела оставлены на месте, их даже не убирают, человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. Мы явно больше ценим жизнь наших солдат».

Он также отметил: «Но перед нами человеческая масса, которая постоянно атакует, атакует, атакует. Соледар — место уличных боев, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне есть, но они не контролируют город. Ситуация сложная, но наша цель — освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины».

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Кроме того, в Украине рассказали о ситуации в самой горячей точке — Соледаре.

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