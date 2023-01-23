Турция готовит иски из-за сожжения Корана в Стокгольме

В Анкаре обещают отвечать на «нарушений прав мусульман в странах Европы на почве исламофобии».

Управление по делам религии Турции с помощью своих представительств в 120 странах мира намерено подать иски в связи с инцидентом с сожжением Корана во время недавней акции возле посольства Турции в Стокгольме.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщил глава управления Али Эрбаш, информирует турецкое агентство Anadolu.

«Также будут направлены письма в различные уполномоченные структуры. Мы будем противостоять подобным провокационным действиям, которые не только оскверняют Коран, но и мечети», — сказал Эрбаш.

По его словам, на среду запланирована встреча в режиме видеоконференции с представителями Организации исламского сотрудничества.

«Будем пытаться проработать совместные шаги не только в ответ на возмутительный инцидент с сожжением Корана в Швеции, но и против нарушений прав мусульман в странах Европы на почве исламофобии», — подчеркнул турецкий чиновник.

Как известно, 21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный датский активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Ранее Курсор писал, что после провокационной демонстрации в Стокгольме Турция вызвала посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема. Демонстрация была связана с неудачной попыткой Швеции вступить в НАТО. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя Турцию в задержке. Поскольку Анкара заявила, что Швеция должна занять более четкую позицию в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана.

В Турции заявили: «Мы ожидаем, что виновные в инциденте должны быть определены, будут проведены необходимые процессы, а Швеция выполнит свои обещания».

Директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун заявил: «То, что террорист РПК может бросить вызов шведскому правительству в самом центре Стокгольма, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов по борьбе с терроризмом».

Курсор также сообщал, что Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов — Турция.

Еще мы информировали о том, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.