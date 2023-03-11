Спикер Воздушных сил Украины заявил, что российская авиация находится под угрозой уничтожения

Украина продолжает получать от партнеров все больше вооружения и техники, и все из них представляют большую угрозу для российской армии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который также является экспертом в области военных технологий, заявил, что система ПВО Patriot может эффективно сбивать не только баллистические ракеты, но и авиацию российской федерации* на расстоянии до 150 км. Это является серьезной разницей по сравнению с оружием, которым сейчас вооружены украинские ВСУ — «Бук-М1» с дальностью до 40 км и С-300, которая имеет дальность до 70 км.

Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов, в том числе канал «Инсайдер UA».

С возможностью сбивать вражеские самолеты на временно оккупированных территориях Украины, Силы обороны смогут защитить свои позиции от ракетно-бомбовых ударов армии российской федерации. Система Patriot позволит эффективно нейтрализовать угрозы и обеспечивать безопасность на территории Украины.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. При этом украинские военные утверждают, что готовы приложить максимум усилий для победы Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!