Сплошные руины: появились жуткие кадры последствий ночного ракетного удара рф по Днепропетровской области

Оккупанты ударили по Павлограду в Днепропетроской области, когда люди мирно спали в своих домах.

Российские оккупанты в три часа ночи нанесли ракетный удар по городу Павлоград на Днепропетровщине. В результате удара погибла 79-летняя женщина. По предварительным данным, семь человек пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Двомх раненых госпитализировали – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», – рассказал он.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже обуздали.

Кроме того, разрушены семь частных домов, еще 30 – изуродованы.

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