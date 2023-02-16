Сплошные руины: появились жуткие кадры последствий ночного ракетного удара рф по Днепропетровской области

Российские оккупанты в три часа ночи нанесли ракетный удар по городу Павлоград на Днепропетровщине. В результате удара погибла 79-летняя женщина. По предварительным данным, семь человек пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Двомх раненых госпитализировали – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», – рассказал он.
В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже обуздали.
Кроме того, разрушены семь частных домов, еще 30 – изуродованы.
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