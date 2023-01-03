Сразу в двух областях рф сообщили о ночных «хлопках»: первые кадры

В рф сообщили об очередных ночных «хлопках».

Вечером в понедельник, 2 января, в курске* в рф сообщили об новом «хлопке». Местные жители услышали громкий звук в железнодорожном округе.

У всех машин, стоявших поблизости, сработала сигнализация. Об этом написали в местном телеграм-канале «Типичный Курск».

Сообщается, что после «хлопка» в сторону подшипникового завода АПЗ-20 направились три пожарные машины.

На канале также написали, что «хлопки» продолжились и глубокой ночью 3 января.

В ночь на 3 января о «гуле» сообщили и жители воронежа. Такие же звуки слышали жители лисок и ольховатки, написали местные телеграм-каналы.





Очевидцы распространили фото и видео неопознанного пролетающего объекта и высказали предположение о том, что, вероятно, сработало ПВО.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы