США активизировали контроль за любыми действиями россии около ядерного оружия

Действия военных в окружении путина, которые могут быть связаны с применением ядерного оружия, находятся под наблюдением американских спецслужб.

Спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин* отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Об активности со стороны США сообщает Politico.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что у союзников готов мощный ответ на такие действия рф, но пока не очень понятно, в чем он будет заключаться.

Американские чиновники, с которыми общались журналисты, обеспокоены тем, что подтверждение путинского решения о ядерном ударе могут появиться слишком поздно.

Многие самолеты рф могут транспортировать ядерное оружие небольшого размера вместе с обычными ракетами. И об этом нельзя будет узнать сразу, как например о начале активности в подразделениях баллистических ракет. То есть возможен вариант, что путин заменит обычные снаряды на атомные бомбы.

Поэтому США отслеживают все изменения в этом плане, на всех уровнях, во всем окружении путина.

Мобилизованный россиянам, которых направили в Херсонскую и Запорожскую области, выдают препараты йода, сообщают российские СМИ. Кроме того, многие российские политики, включая медведева, разбрасываются угрозами о нанесении ядерного удара.

В Украине также считают, что успехи украинской армии загоняют россиян в тупик, а неадекватность власти санкционировать применение неконвенционального оружия, поэтому разрабатываются инструкции для украинских военных и населения о первых действиях при ядерном взрыве.

При этом Украина говорит, что даже применение ядерного оружия не остановит украинцев, защищающих свою родину.

Курсор ранее писал, что США не против: Украина может применять западное оружие в захваченных рф областях.

Также мы сообщали, что военный эксперт Олег Жданов считает, что через пару лет под юрисдикцию Китая негласно попадет часть российской федерации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!