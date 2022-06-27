США готовы предоставить Украине систему ПВО и артиллерийскую поддержку — СМИ

Тем временем лидеры экономических держав G7 намерены взять на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины. В эти они находятся в немецких Альпах и снова совещаются по видеосвязи с Зеленским.

Президент США Джо Байден собирается объявить, что США предоставят Украине современную зенитно-ракетную систему, а также дополнительную артиллерийскую поддержку, чтобы помочь стране защититься от вторжения россии*.

США закупают NASAMS, разработанную в Норвегии зенитную систему для обеспечения защиты на средних и дальних дистанциях, по словам источника, который говорил на условиях анонимности. NASAMS — это та же система, которую США используют для защиты чувствительного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия США в Вашингтоне.

По словам источника, дополнительная помощь включает в себя боеприпасы для украинской артиллерии, а также контрбатарейные радары для поддержки ее усилий против российского наступления на Донбассе.

Это заявление было сделано в то время, когда на этой неделе Байден со своими союзниками обсуждает поддержку Украины на встречах на саммите Большой семерки в Германии и на ежегодном собрании лидеров НАТО в Мадриде.

В своем ежедневном обращении поздно вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к поставкам в Украину большего количества вооружений и систем противовоздушной обороны, а также к новым санкциям против россии со стороны стран G7 после того, как ранее в тот же день российские ракеты поразили цели по Украине.

«Нам нужна мощная ПВО — современная, полностью эффективная, которая смогла бы обеспечить полную защиту от ракет. Мы каждый день говорим об этом с нашими партнерами. Уже есть некоторые договоренности. А партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели, — сказал он. —Задержки с передачей оружия нашему государству, любые ограничения — это фактически приглашение для россии наносить удары снова и снова».

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!