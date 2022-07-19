США грозят санкциями Ирану за передачу россии боевых БПЛА

По словам представителя Государственного департамента Неда Прайса, Соединенные Штаты ужесточат санкции против Ирана, если он решит предоставить России беспилотники.

Об этом он заявил во время брифинга.

«Мы уже выражали нашу обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира», — заявил Прайс.

В Госдепе отметили, что речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут быть оснащены высокоточными ракетами. Сообщалось, что россияне заинтересованы в этих БПЛА, чтобы использовать их в войне против Украины.

Согласно данным американской разведки, Иран готов предоставить рф несколько сотен дронов, среди которых и боевые. В Соединенных Штатах считают, что россияне хотят купить эти дроны из-за, возможно, значительными потерями российских войск в войне против Украины.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!