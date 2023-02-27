США и Германия планируют усилить давление на Украину для начала переговоров с рф — Bild

По информации СМИ, у Киева есть время до осени для частичного или полного освобождения оккупированные россией территории.

США и Германия за закрытыми дверями обсуждают усиление давления на Украину, чтобы начать мирные переговоры с российской федерацией* этой осенью.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

По информации СМИ, такой сценарий западные лидеры рассматривают, если Вооруженным силам Украины частично или полностью не удастся освободить оккупированные россией территории.

На Западе считают, что у Киева есть время до осени, после чего необходимо будет усилить давление для возвращения за стол переговоров с москвой.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.