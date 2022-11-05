США и союзники введут новые санкции против Ирана — Госдеп

Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает РБК-Украина.

Соединенные Штаты Америки и их союзники готовят новые санкции против Ирана за поставку оружия российской федерации*.

По словам дипломата, уже сейчас видна достаточно мощная критика в адрес Тегерана со стороны Вашингтона.

«Также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это, а также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить поставки Ираном оружия россии», — отметила Донфрид.

Как сообщал Курсор, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что его страна поставила россии беспилотники, настаивая на том, что эта передача произошла до войны москвы с Украиной, в ходе которой беспилотники иранского производства бомбили Киев.

Также Курсор информировал о том, что силы специальных операций Украины заявили, что выяснили маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию. В отчете утверждается, что Иран использует четыре авиакомпании, три из которых принадлежат государству и одна связана с иранским режимом, а также морские перевозки с использованием судов компаний, связанных с КСИР.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!