США используют демократию в качестве аргумента для защиты Израиля — Найдс

Том Найдс заявил, что израильская демократия играет решающую роль для США в защите еврейского государства и является одной из основ связей между двумя странами.

«Отношения между США и Израилем основаны на многих вещах, демократия, общие ценности, безусловно, находятся в верхней части списка», — заявил The Jerusalem Post американский посол Том Найдс.

«Мы используем эти общие ценности для защиты Израиля в таких местах, как Организация Объединенных Наций», где это «одна из наших важных тем для обсуждения», — сказал Найдс.

«Администрация Байдена объясняет, что Израиль — это «демократия на Ближнем Востоке , где нет другой демократии». Очень важно, чтобы все поняли», что эти общие ценности «являются очень важной частью нашего обмена сообщениями», — сказал Найдс.

Он говорил, что стремление нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу к судебным реформам вызвало обеспокоенность у его западных союзников по поводу влияния капитального ремонта на демократию в стране, особенно на статус прав меньшинств. Предлагаемая реформа, которая уполномочит законодательную власть и ослабит независимость судебной системы, вызвала острую озабоченность в Израиле, и оппоненты предупреждают, что это означает смерть демократии в стране. Сторонники изменения возражали, что это укрепит способность правительства претворять в жизнь волю народа, выраженную на выборах.

Найдс сказал, что вопрос об израильской демократии поднимается во всех разговорах между официальными лицами США и Израиля.

«Я очень доверяю Израилю и израильтянам, которые встанут на ноги и выражают любую позицию, которую они выражают, очень красочно, как видно из того, что происходит здесь в последние несколько недель», — заявил Найдс.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выступит перед конгрессом США, но при одном условии ‒ СМИ. Это может произойти во время предстоящего визита премьер-министра в США.

Курсор сообщал, что экс-глава Антидиффамационной лиги предупредил о подрыве поддержки Израиля евреями из США. Эйб Фоксман сетует на политику Израиля.

Напомним, что Израиль и США начали учения с участием истребителей и бомбардировщиков.