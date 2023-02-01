США могут передать Украине ракеты большей дальности: в рф отреагировали

США готовят военную помощь для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов.

Кремль заявил сегодня в среду, что ракеты большей дальности, которые, как сообщается, будут включены в предстоящий пакет военной помощи от США Украине, приведут к эскалации конфликта, но не изменят его ход.

Агентство Reuters сообщает, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил журналистам, что российский президент владимир путин* не планирует вести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.



Ранее старший советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что ведутся переговоры о приобретении ракет большей дальности и ударных самолетов от иностранных партнеров, чтобы помочь отразить российские войска.

«Каждый этап войны требует определенного оружия. Наращивание резервов рф на оккупированных территориях требует конкретики от (Украины) и партнеров», — написал в Twitter политический советник Михаил Подоляк.

«Итак: 1. Танковая коалиция уже есть (логистика, обучение, снабжение). 2. Уже ведутся переговоры о поставках ракет большей дальности и штурмовиков», — заявил он.

Сегодня также появилась информация, что США готовят военную помощь для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие, сообщили Reuters два американских чиновника, проинформированные по этому вопросу.

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Напомним, что Макрон сделал скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.