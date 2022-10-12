США может запретить импорт российского алюминия: СМИ

Администрация президента США Джо Байдена может полностью запретить импорт российского алюминия, что станет ответом на преступления *рф против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналистов, у Белого дома есть три варианта осуществления этой меры в виде:

полного запрета на импорт;

повышения пошлин;

введения санкций против компании «Русал».

Этот шаг может негативно повлиять на мировой рынок алюминия, потому что потребители этого металла как в США, так и других странах, будут вынуждены искать замену. По этой причине еще в самом начале полномасштабного вторжения в Украину Вашингтон приостановил внедрение санкций в отношении российского алюминия из-за опасений, что это может нарушить работу поставщиков. Утверждается, что рф находится на втором месте в мире по производству алюминия (Китай является лидеров), а доля российского алюминия составляет около 10% импорта этого металла в США.

«Поставки металла долгое время были защищены от санкций из-за его важности для большого количества продукции, от автомобилей и небоскребов до iPhone», – рассказали журналисты.

Уже возникла реакция мировых рынков на возможный запрет. Так, произошло увеличение на 7,3% стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов. Это один из самых больших внутридневных приростов за всю историю. Также произошли следующие изменения:

акции Alcoa Corp. выросли на 8,6%;

американский производитель металла Century Aluminium Co. приостановил торги;

акции главного поставщика российского алюминия, «Русала», упали на 4,6% — с 36,57 рублей до 35,05 рублей за бумагу на торгах московской биржи.

Отметим, что еще в 2018 году США ввели санкции против «Русала», вследствие чего возникли проблемы с поставками, закрылись заводы и сократилось количество рабочих мест. Однако, их сняли в начале 2019 года после того, как по соглашению с Управлением по контролю за иностранными активами Минфинансов США основатель «Русала» Олег Дерипаска отказался от контроля над компанией.

Ранее журналисты сообщили, что в Пентагоне рассказали о поставках новых систем ПВО Украине.

Также «Курсор» сообщал, что в Беларуси ответили на предложение Зеленского о размещении миротворцев на границе.

Помимо этого, безвозвратные потери армии рф в Украине составили более 90 тысяч человек.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!