Тайвань прекращает импорт угля из россии — СМИ

В дальнейшем страна планирует покупать уголь у Индонезии, Австралии, Колумбии и Южной Африки.

Тайваньская государственная коммунальная компания Taipower произвела последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному до войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

Согласно информации агентства, Taipower не будет заключать никаких новых соглашений о закупках с рф*.

Как известно, Тайвань присоединился к западным санкциям против россии за ее вторжение в Украину, стремясь показать, что он является ответственным членом международного сообщества, и что правительство страны осуждает россию за ее действия.

Представитель Taipower Ву Чин-Чжун сообщил, что перед войной компания согласилась купить в этом году 1,16 млн тонн угля в россии за 280 млн долларов.

«В этом месяце был произведен последний платеж в размере 150 млн долларов, и больше уголь в россии закупаться не будет, вместо этого уголь будет поступать из Индонезии, Австралии, Колумбии и Южной Африки», — уточнил Ву.

Как сообщал Курсор, в середине августа президент рф владимир путин заявил, что западные страны стремятся распространить «систему, подобную НАТО», на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Выступая с приветственной речью на Московской международной конференции по безопасности, путин сказал, что Соединенные Штаты Америки пытаются «затянуть» войну в Украине и что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца был «тщательно спланированной провокацией».

Ранее Курсор писал о том, что Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских чиновников и законодателей, которых он обвинил в том, что они «приверженцы независимости». Министерство иностранных дел Тайваня заявило в ответ, что остров является демократией, в которую «Китай не может вмешиваться».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!