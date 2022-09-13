США ответили на заявление Израиля о провале переговоров по ядерной программе Ирана

Государственный департамент США отверг в понедельник заявление высокопоставленного израильского чиновника, который сказал, что администрация Байдена фактически отказалась от переговоров по иранской ядерной программе.

В США утверждают, что усилия Вашингтона по достижению соглашения с Тегераном по-прежнему продолжаются.

«Мы продолжаем стремиться к взаимному возвращению к полному выполнению СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], потому что президент Байден убежден, что это лучший способ выполнить свое обязательство не позволить Ирану обладать ядерным оружием», — говорится в заявлении, сделанном со ссылкой на анонимного представителя Госдепартамента.

Заявление США было озвучено через несколько часов после того, как высокопоставленный израильский чиновник, информируя журналистов во время визита премьер-министра Яира Лапида в Германию, сообщил, что «американцы и большинство европейцев говорят, что [Совместного всеобъемлющего плана действий] не будет».

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что те, кто пришел к такому выводу, предлагали разные «оправдания»: некоторые утверждают, что сделка сорвалась из-за реакции Ирана на окончательное предложение, подготовленное ЕС; другие утверждают, что администрация Байдена «ужесточила» свои позиции по отношению к Ирану в результате лоббирования Израилем против СВПД.

Независимо от того, как стороны оказались там, где они находятся, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что пришло время начать «стратегический диалог» с США и европейскими державами, направленный на достижение «более длительного и прочного» ядерного соглашения с Ираном.

Это была цель, поставленная Байденом при вступлении в должность, но, как утверждают его помощники, она будет невозможна до тех пор, пока США не возродят первоначальный СВПД, от которого бывший президент Дональд Трамп отказался в 2018 году в пользу жестких санкций против Ирана.

Затем высокопоставленный израильский чиновник указал, что «стратегический диалог» Иерусалима с администрацией Байдена о следующих шагах уже начался, указав на телефонный разговор Лапида с президентом США в прошлом месяце, а также на недавние визиты в Вашингтон министра обороны Бенни Ганца, председателя Совета национальной безопасности. Эяль Хулата и глава Моссада Дэвид Барнеа.

Чиновник заявил, что Израилю удалось оттеснить Роберта Малли, который помог разработать первоначальное соглашение, подписанное в 2015 году, и который стал частым объектом израильской критики.

Хотя Государственный департамент не часто отвечает на комментарии иностранных официальных лиц, критикующих его политику, в данном случае он решил сделать это, воспользовавшись возможностью опровергнуть несколько утверждений, сделанных анонимным израильским докладчиком.

«У нас очень тесный диалог с Израилем и другими союзниками и партнерами по Ирану, включая СВПД. Специальный посланник Мэлли является неотъемлемой частью этих переговоров», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США.

«Это неправда, что наша позиция «ужесточилась». Президент всегда очень четко понимал, что нам нужно, чтобы достичь взаимопонимания и вернуться к полной реализации», — сказали в США.

«Есть только одна причина, по которой мы до сих пор не пришли к пониманию: Тегеран еще не принял разумную основу, представленную ЕС в качестве координатора переговоров по СВПД», — добавил представитель.

Хотя изначально существовал оптимизм в отношении перспектив возобновления ядерной сделки, в последние недели он рассеялся, когда мировые державы заявили, что Иран в последнюю минуту выдвинул необоснованные требования.

Ранее Курсор писал, что командир КСИР заявил, что Израиль является «главной угрозой безопасности Ирана».