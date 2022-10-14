Ядерная угроза со стороны рф резко снизилась — Офис президента Украины

По словам Михаила Подоляка, россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу.

Несмотря на заявления, российская федерация* все же не будет применять ядерное оружие, в том числе тактическое.

Такое убеждение в интервью немецкому изданию Bild выразил советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк, сообщается на сайте ОП.

«Сегодня мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – если игнорировать пропагандистов и говорить об официальных лицах. Мы наблюдаем резкое снижение ядерной угрозы, и это довольно хороший знак. Россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу», – констатировал он.

Кроме ядерного шантажа, Подоляк упомянул также о террористическом давлении, которое россия оказывает на страны Европы, в частности в энергетической сфере. По словам чиновника, рф не только подрывает собственные газопроводы, но и пытается повредить украинскую ГТС и задержать поставки заказанных европейскими странами объемов газа.

Как отметил советник руководителя ОП, россияне считают, что это заставит Германию получать газ через ветку «Северного потока – 2» и одобрить ее эксплуатацию. По мнению Подоляка, чтобы предотвратить реализацию этого сценария, нужно защитить украинскую критическую инфраструктуру от поражения российскими ракетами. Поэтому есть потребность в усилении украинского ПВО и закрытии неба от российских крылатых ракет.

«Да, мы ожидаем нападений, и россия об этом публично заявила. Их цель – уничтожить гражданскую инфраструктуру, поскольку они ничего не могут сделать на поле боя. Мы осознаем это и вместе с нашими партнерами разрабатываем программы защиты критических объектов», — сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, по его словам, уже разработана быстрая система для устранения повреждений и пополнения энергии в случае утечки из одного региона в другой.

«Также мы будем продвигать наше контрнаступление на фронте. Так что россии придется сосредоточить внимание и усилия на поле боя. Мы верим: чем быстрее мы закончим эту войну, тем меньше давления и ущерба будет нанесено нашей инфраструктуре», – резюмировал Подоляк.

Как сообщал Курсор, по словам бывшего посла США в россии, специального помощника по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкла Макфола, в случае ядерного удара у Украины будут основания перенести войну в рф, включая удары по москве.

Курсор писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!