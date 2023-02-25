США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу: названа причина

Три дня спустя после того, как президент россии владимир путин сообщил о де-факто выходе * россии из Договора о стратегических наступательных вооружениях, США перебросили в Европу самолеты-носители ядерного оружия. В пятницу, 24 февраля, четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли на авиабазу Морон в Испании.

Об этом сообщило командование американских ВВС в Европе.

Согласно заявлению командования, самолеты из 5-го авиационного крыла базы Майнот в Северной Дакоте были переброшены в Европу «для укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО» и демонстрации «приверженности США коллективной обороне».

B-52 совершили пролет на малой высоте в Таллине в Эстонии в рамках мероприятий, посвященных национальному дню независимости, перед прибытием на испанскую базу. Командование сообщает, что в ближайшие дни эти бомбардировщики будут принимать участие в совместных операциях и учениях с партнерами и союзниками.

Напомним, в своем послании к федеральному собранию 21 февраля, президент рф владимир путин объявил о временной остановке участия россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Такое решение было принято в ответ на требование НАТО исполнить свои обязательства и соблюдать свои собственные обязательства. Кроме того, путин поручил министерству обороны рф и росатому подготовиться к проведению испытаний ядерного оружия.

22 февраля совет федерации проголосовал за закон, который прекращает участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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