США планируют передать Украине мощное оборудование для авиабомб – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена планирует послать в Украину комплекты JDAM.

Об этом сообщает The Washington Post .

Эти комплекты оборудования на основе технологии GPS превращают простые свободно падающие авиабомбы в всепогодные корректируемые боеприпасы.

#US will give #Ukraine equipment to improve strike accuracy against the invading #Russian forces. GPS equipment developed in the United States Joint Direct Attack Munition (JDAM). Kits include global positioning devices. pic.twitter.com/0ecEWGAW9a — TULIO WARS (@TulioWars) December 15, 2022

Авиабомбы с таким оборудованием смогут с высокой точностью уязвлять позиции российских оккупационных войск.

Комплект включает в себя инерционную систему навигации и GPS-приемник для повышения точности, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяющий бомбе корректировать свой курс во время полета к цели. В блоке находится навигационное и другое оборудование.

Военные США используют эту технологию для авиабомб весом до 907 кг.

В публикации The Washington Post подчеркнули, что еще неизвестно, одобрили ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

В американской газете отметили, что снабжение JDAM стало бы еще одним важным шагом Соединенных Штатов, чтобы помочь Украине отразить широкомасштабное вторжение российских оккупационных войск, обеспечив новый способ высокоточного поражения российских военных подразделений и штабов управления.

Читайте также: Стало известно, при каких условиях Байден согласует передачу Украине ЗРК Patriot.