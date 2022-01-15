США пообещали Европе дополнительные поставки газа, если РФ решится на вторжение в Украину

Газовые компании Европы опасаются, что из-за войны между РФ и Украиной могут начаться проблемы с поставками газа в страны Евроюза.

США провели переговоры с европейскими газовыми компаниями по поводу дополнительных поставок голубого топлива. Предполагается, что из-за возможного вторжения России в Украину будут проблемы с поставками газа в Европу.

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам представителей Государственного департамента Штатов, они интересовались у компаний, смогут ли они с помощью своих ресурсов наладить экспорт и при надобности отложить технические обслуживание на местах.

В компаниях ответили, что «глобальные поставки газа ограничены». Тех запасов голубого топлива недостаточно для того, чтобы заменить те объемы, которые поставляет РФ.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Сенате США отклонили проект закона о санкциях против Северного потока – 2.

Кроме того, мы писали, что США обвиняют Россию в отправке диверсантов в Украину, чтобы создать предлог для вторжения.

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