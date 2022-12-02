США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку

Он был разработан и построен всего за семь лет.

Новейший американский ядерный бомбардировщик-невидимка публично дебютировал после многих лет секретной разработки и является частью ответа Пентагона на растущую озабоченность по поводу будущего конфликта с Китаем.

Today is the big day! Join us live on the Air Force Facebook page at https://t.co/94SwgcBm3e at 8 p.m. EST, as we unveil our newest bomber — the B-21 Raider! pic.twitter.com/VeXxZLdsMe — U.S. Air Force (@usairforce) December 2, 2022

B-21 Raider — первый новый американский бомбардировщик за более чем 30 лет. Почти каждый аспект программы засекречен.

Сегодня в пятницу на объекте ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, пройдет официальная презентация бомбардировщика. На данный момент опубликованы только художественные изображения военного самолета.

Китай находится на пути к тому, чтобы к 2035 году иметь 1500 единиц ядерного оружия, и его успехи в гиперзвуке, кибервойне, космическом потенциале и других областях представляют собой «наиболее существенный и системный вызов национальной безопасности США и свободной и открытой международной системе», заявил Пентагон. на этой неделе в своем ежегодном отчете по Китаю.

Министр обороны Ллойд Остин и другие приглашенные гости будут присутствовать сегодня на специальной церемонии, чтобы стать свидетелями публичного представления бомбардировщика.

Хотя Raider может напоминать B-2, как только вы попадаете внутрь, сходство исчезает, сказала Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman Corp., которая занимается созданием Raider.

Ранее Курсор писал, что Джо Байден высказался по поводу ужина Дональда Трампа с антисемитами Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом.