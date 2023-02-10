США сбили еще один летающий объект над Аляской: официальное заявление

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил сегодня в пятницу, что американские военные сбили еще один объект, пролетавший над Аляской, который ранее отслеживался в течение последних 24 часов.

По словам Кирби, объект находился на высоте 40 000 футов и «представлял разумную угрозу» для гражданских полетов. «Из соображений предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали», уточнив, что инцидент произошел в течение последнего часа.

Он добавил, что подробности, в том числе о происхождении объекта, пока неизвестны, но объект упал в замерзшие территориальные воды США и «размером примерно с небольшой автомобиль».

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