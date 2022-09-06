Лапид, стоя возле истребителя F-75: Если Иран продолжит испытывать нас, он обнаружит длинную руку Израиля

Премьер-министр Яир Лапид во время посещения авиабазы прокомментировал ядерное соглашение и предупредил Иран, что Израиль будет продолжать действовать «против тех, кто стремится причинить нам вред».

Сегодня, 6 сентября, Лапид заявил, что еще рано говорить о том, смог ли Израиль сорвать ядерную сделку между мировыми государствами и Ираном. Тем не менее страна «готова к любой угрозе и любому сценарию».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Если Иран продолжит испытывать нас, он обнаружит длинную руку и возможности Израиля. Мы будем продолжать действовать на всех фронтах против терроризма и против тех, кто стремится причинить нам вред», – заявил премьер-министр, стоя возле современных истребителей F-35 израильских ВВС.

Prime Minister Yair Lapid, today at the Nevatim Air Force Base: “It is still too early to know if we have indeed succeeded in stopping the nuclear agreement, but Israel is prepared for every threat and every scenario.» pic.twitter.com/iSch0xfsb1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 6, 2022

Также Лапид напомнил о соглашении с президентом США Джо Байденом касаемо того, что Израиль свободен действовать так, как считает необходимым, для «предотвращения возможности превращения Ирана в ядерную угрозу». Это подтвердил посол США в Израиле Том Найдс, который сказал, что «Байден понимает иранскую агрессию».

«В разговоре на прошлой неделе он дал понять премьер-министру Лапиду, что Соединенные Штаты никогда не станут связывать руки Израилю и не помешают ему защищаться», – рассказал Найдс и добавил, что США хотят решить иранский вопрос дипломатическим путем, но на условиях Байдена.

Также он сказал, что в переговорах с Ираном до сих пор «есть пробелы, которые не устранены».

Ранее мы рассказывали, что Иран потребовал гарантий для возобновления ядерной сделки. В Тегеране хотят, чтобы МАГАТЭ перестало расследовать незаявленные ядерные объекты.

«Курсор» сообщал, что Лапид прокомментировал убийство арабских женщин в Лоде. Также премьер-министр недавно вновь раскритиковал Нетаниягу.

Помимо этого, появилась информация о согласии США и Израиля касаемо необходимости ужесточения требований к Ирану. В отчете сказано, что страны «хорошо понимают позиции друг друга», но одновременно американская сторона полагает, что возражения израильских политиков начали усиливаться перед выборами.