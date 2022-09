Лапид, стоя возле истребителя F-75: Если Иран продолжит испытывать нас, он обнаружит длинную руку Израиля

Сегодня, 6 сентября, Лапид заявил, что еще рано говорить о том, смог ли Израиль сорвать ядерную сделку между мировыми государствами и Ираном. Тем не менее страна «готова к любой угрозе и любому сценарию».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Если Иран продолжит испытывать нас, он обнаружит длинную руку и возможности Израиля. Мы будем продолжать действовать на всех фронтах против терроризма и против тех, кто стремится причинить нам вред», – заявил премьер-министр, стоя возле современных истребителей F-35 израильских ВВС.

Prime Minister Yair Lapid, today at the Nevatim Air Force Base:

“It is still too early to know if we have indeed succeeded in stopping the nuclear agreement, but Israel is prepared for every threat and every scenario.» pic.twitter.com/iSch0xfsb1

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 6, 2022