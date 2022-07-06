США встревожены ядерным прогрессом Ирана

«Обсуждение, которое действительно необходимо провести прямо сейчас, идет не столько между нами и Ираном, хотя мы к этому готовы. Это между Ираном и самим собой. Им нужно прийти к выводу, готовы ли они сейчас вернуться к соблюдению условий сделки», — заявил посол США в Иране.

США и другие западные державы «встревожены» продвижением Ирана к ядерному потенциалу, заявил в интервью радио NPR посланник Вашингтона в Иране Роберт Мэлли.

«Они гораздо ближе к тому, чтобы иметь расщепляющийся материал для создания бомбы», — предупреждает Мэлли. «Насколько нам известно, они не возобновили свою программу по созданию оружия, то есть того, что им потребуется для создания бомбы. Но мы, конечно, встревожены, как и наши партнеры, тем прогрессом, которого они достигли в области обогащения урана».

Он добавил, что у Ирана сейчас достаточно урана, чтобы создать бомбу в течение нескольких недель, если он того пожелает, добавив, что если это произойдет, США узнают об этом и примут решительные меры.

Мэлли назвал «пустой тратой времени» недавние переговоры в Катаре о восстановлении ядерной сделки, напоминающей соглашение 2015 года, целью которого было ограничение ядерной деятельности Тегерана в обмен на ослабление санкций.