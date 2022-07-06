США встревожены ядерным прогрессом Ирана

США и другие западные державы «встревожены» продвижением Ирана к ядерному потенциалу, заявил в интервью радио NPR посланник Вашингтона в Иране Роберт Мэлли.
«Они гораздо ближе к тому, чтобы иметь расщепляющийся материал для создания бомбы», — предупреждает Мэлли. «Насколько нам известно, они не возобновили свою программу по созданию оружия, то есть того, что им потребуется для создания бомбы. Но мы, конечно, встревожены, как и наши партнеры, тем прогрессом, которого они достигли в области обогащения урана».
Он добавил, что у Ирана сейчас достаточно урана, чтобы создать бомбу в течение нескольких недель, если он того пожелает, добавив, что если это произойдет, США узнают об этом и примут решительные меры.
Мэлли назвал «пустой тратой времени» недавние переговоры в Катаре о восстановлении ядерной сделки, напоминающей соглашение 2015 года, целью которого было ограничение ядерной деятельности Тегерана в обмен на ослабление санкций.
Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.
Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».