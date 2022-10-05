США вводят запрет на операции с обменом долларов для рф и Беларуси

Соединенные Штаты ввели новые ограничения для проводимых операций с обменом специальных прав заимствования для россии* и Беларуси.

Президент Соединенных Штатов Джо байден подпиал указ, согласно которому Министерство финансов США не может принимать участие в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования (SDR), которые находятся у россии и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, теперь американский Минфин должен «принимать меры для противодействия поддержке рф и Беларуси».

«Президент подписал закон О запрете обмена SDR, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, которые включают обмен специальными правами заимствования, находящихся у россии или Беларуси», — говорится в сообщении.

Закон будет действовать в течение пяти лет с дня его принятия. Действие закона можно будет прекратить досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что рф и Беларусь «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как сообщал Курсор, в конце сентября Евросоюз представил восьмой пакет санкций против рф. Он включает персональные ограничения против российских физических и юридических лиц. Также с рф запрещается торговля военными технологиями, в частности запчастями для авиации, электронными компонентами и специфическими химическими соединениями. Согласно прогнозу, новый пакет санкций должен лишить россию дохода в 7,5 миллиарда долларов.

Курсор писал ранее, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года против президента рф путина и российского режима, был включен в законодательство Норвегии и вступил в силу в этой стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!