Нетаниягу: Я сделаю все, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что сдерживание Ирана от получения ядерного оружия в интересах всего мира, а не только Израиля.

Биньямин Нетаниягу на конференции по национальной безопасности Hartog в Тель-Авиве дал интервью профессору иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтеру Расселу Миду и обозревателю Global View в The Wall Street Journal.

Об этом сообщает INN.

В конференции также участвовали бывший госсекретарь США Майк Помпео и бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Нетаниягу, в ответ на вопрос: Какой будет политика в отношении Ирана, если предположить, что администрация США утверждает, что ядерное соглашение 2015 года полностью завершено, и в свете сообщений о том, что Иран обогатил свой уран до 84% чуть ниже ядерного уровня, сказал: «Задайте вопрос. Как вы остановите страну-изгоя от приобретения ядерного оружия? Давайте посмотрим. У вас была одна страна — Ирак во главе с Саддамом Хусейном. Она была остановлена ​​военной силой. У вас была вторая — Сирия, которая пыталась разработать ядерное оружие. И ее остановили военные действия. Была третья страна — Ливия во главе с Муаммаром Каддафи.Они хотели иметь ядерное оружие и отказались от него из-за угрозы военных действий. Есть четвертая страна — Северная Корея, которая стремилась разработать ядерное оружие и не встретила сопротивления. И кстати, КНДР подписала ДНЯО и все такое. Это ничего не значит. Их не остановили, потому что не было угрозы военных действий. Вот они и развили этот потенциал».

«Теперь у нас есть Иран. Иран стремится его развивать потенциал. Его фактически остановили на год, в 2003 году, когда они думали, сразу после войны в Персидском заливе, когда они думали, что вы, Америка, предпримите против них действия. Тогда они начали реализовывать секретную программу, замаскированную различными гражданскими так называемыми исследовательскими организациями. Но они продолжались. И были остановлены, вернее замедлены различными действиями, которые мы предприняли, и некоторыми санкциями, которые были применены. Санкции появились потому что американцы говорили: «Этот сумасшедший в Иерусалиме будет их бомбить, если мы что-нибудь не предпримем». Так вот как Иран пришел к столу переговоров и заключили то соглашение», — добавил политик.

«Единственное, что надежно остановило страны-изгои от разработки ядерного оружия, — это реальная военная угроза или реальная военная акция. Вы можете сочетать это с разрушительными экономическими санкциями, но это недостаточное условие. Чем дольше вы ждете, тем труднее становится. Мы ждали очень долго»., — сказал он.

«Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Это не только израильский интерес, это американский интерес, это в интересах всего мира», — добавил Нетаниягу.

Израиль разбомбил недостроенный ядерный реактор Осирак в Ираке в 1981 году и уничтожил сирийский ядерный реактор в 2007 году.

Ранее Курсор писал, что Галант заявил, что Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. По словам министра обороны, «иранская угроза должна вернуться в число мировых приоритетов».

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!