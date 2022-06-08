Стало известно, как Турция может «помешать» Украине получить греческие БМП-1

31 мая Олаф Шольц заявил, что Берлин и Афины хотят договориться о поставках бронетехники Украине по «кольцевому обмену» – Греция получает современное оружие, а свои БМП-1 передает Украине.

История с поставкой в ​​Украину греческих БМП-1 получила новые подробности. Так, как сообщает информагентство dw, Греция передаст Украине около 100 советских БМП-1 только в том случае, когда получит обещанные Германией боевые машины пехоты. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил спикер греческого правительства во время пресс-конференции в Афинах.

Такое решение греческое правительство приняло из-за конфликта с Турцией, посягающей на некоторые греческие острова в восточной части Эгейского моря, из-за чего вооруженные силы Греции приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, что 31 мая во время брифинга в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Афины хотят договориться о поставках бронетехники Украине по «кольцевому обмену» – Греция получает современное оружие, а свои БМП-1 передает Украине.

В то же время, стоит вспомнить и такое – переговоры Германии и Греции по этой теме длились как минимум месяц, ведь начались они еще в начале мая этого года.

Таким образом, если раньше под большим вопросом были поставки Украине немецких БМП Marder, то теперь такой же вопрос «навис» и над советскими БМП-1, поскольку вряд ли Германия изменит свой «курс» и решит быстрыми темпами усилить Грецию, чтобы та смогла как можно скорее передать Украине свои БМП-1, пишет Defense Express.

Курсор ранее писал, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину.