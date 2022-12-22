Стало известно, когда Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

В декабре бизнесмен Илон Маск неожиданно заявил, что покинет пост главы социальной сети Twitter, но с одним условием.

«Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого, я буду только заниматься программным обеспечением и серверами», — написал Маск.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022



Сообщается, Маск принял решение покинуть пост гендиректора соцсети после проведения опроса в Twitter, где он задал вопрос пользователям: «Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я поступлю в соответсвии с результатами опроса».

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

После завершения опроса результаты были следующими: за проголосовало — 57,5% пользователей, против — 42,5% пользователей.

Ранее Курсор писал, что Илона Маска пригласили в Европарламент для разъяснений по политике Twitter. Социальная сеть играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений.

Как сообщал Курсор, владелец Twitter Илон Маск утверждает, что не может найти себе преемника на посту главы компании. Так он отвечает на комментарии после нашумевшего голосования, которое миллиардер запустил на своей странице.

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают», — отметил миллиардер в соцсети. «Как говорится, бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», — написал в другом твите Маск.

Ранее Курсор информировал о том, что Илон Маск настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.