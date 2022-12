Стало известно, когда Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

В декабре бизнесмен Илон Маск неожиданно заявил, что покинет пост главы социальной сети Twitter, но с одним условием.

«Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого, я буду только заниматься программным обеспечением и серверами», — написал Маск.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

