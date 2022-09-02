Стало известно, когда объявят следующего премьер-министра Великобритании

Елизавета II назначит следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно было раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал.

Результат конкурса на лидерство в Британской консервативной партии будет объявлен в понедельник в 11:30 по Гринвичу, сообщила партия в пятницу.

Согласно опросам, министр иностранных дел Лиз Трасс победит бывшего министра финансов Риши Сунака и станет следующим премьер-министром Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II назначит следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно было раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал, куда и отправятся 6 сентября новый премьер и Борис Джонсон.

Курсор ранее писал, что новейший авианосец Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) потерпел крушение после того, как отошел из британского Портсмута для участия в военных учениях с США.

Также напомним, что в Великобритании заявили, что россия еще в апреле поняла о том, что их планы по молниеносному захвату Украины провалились.