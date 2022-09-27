В Украине нашли российского агента, наводившего иранские дроны-камикадзе по Одесской области

Мужчина предоставлял данные о расположении сотрудников СБУ и даже изобразил «план» захвата Одессы.

Служба безопасности Украины задержала мужчину, корректировавшего удары российской армии по Одесской области. Он собирал данные о расположении подразделений Сил обороны Украины, количестве личного состава и военной техники.

Мужчина, пойманный СБУ, – житель города Рени в Измаильском районе Одесской области. Он был завербован спецслужбами рф* из-за своих пророссийских взглядов. Он передавал информацию об объектах и ​​маршрутах движения подразделений Сил обороны Украины через анонимный канал в Telegram.

В частности, из опубликованных скриншотов можно увидеть, что он предоставлял данные о расположении сотрудников СБУ и даже изобразил «план» захвата города: «Здесь все, и СБУ, и м*енты. Первое здание забираете…и город ваш!»

Российский агент также «сливал» координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, прежде всего тепло- и энергоснабжения. Известно, что он использовал полученную информацию как для диверсий, так и для ударов с воздуха, в частности крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее «Курсор» сообщал о чудесах мобилизации: российским военным говорят лечить раны тампонами и греться прокладками.

Редакция также писала, что украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой. Иранские боевые беспилотники имеют существенный недостаток — они слишком громкие. Украинские защитники показали, как красиво сбивают их.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!