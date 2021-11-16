В Египте обнаружили храм Солнца возрастом 4 500 лет

Археологи проводили в египетской пустыне раскопки и обнаружили один из храмов Солнца, который был давно потерян. Им удалось сделать невероятно важное открытие, ставшее самым значимым за последние полстолетия.

Принято считать, что фараоны, основавшие пятую династию, в дополнение к пирамидам построили так называемые «солнечные храмы».

И если пирамидам отводилась роль усыпальницы, то солнечные храмы были предназначены для того, чтобы при жизни фараона сделать его равным богу.

По мнению специалистов, работающих на раскопках, всего должно существовать по меньшей мере 6 таких храмов, однако до этого момента удалось найти только 2 строения.

В ходе тщательного изучения местности археологам удалось найти третий храм солнца, примерный возраст которого составляет около 4 500 лет. Это крупнейшее открытие подобного рода за последние 50 лет.

Каждый из храмов был оборудован огромным внутренним двором, в центре которого высился обелиск. Судя по тому, что удалось обнаружить, проект храмов был устроен таким образом, чтобы в день летнего солнцестояния звезда могла светить на площадь двора через вход и освещать обелиск.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что археологи обнаружили на территории Ирана древнейшие человеческие орудия. Специалисты предполагают, что орудия труда и заготовки к ним были сделаны первобытным видом человека — Homo erectus, представители которого вымерли много десятков тысяч лет назад.

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