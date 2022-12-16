Стало известно о неожиданной реакции ФИФА на просьбу показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ

Команда Зеленского, как сообщается, была удивлена, когда ФИФА ответили им отказом.

Сообщается, что ФИФА отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе показать его видеообращение во время трансляции финала чемпионата мира в воскресенье. Однако источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что переговоры все еще продолжаются.

Об этом сообщает CNN.

Напомним, что с начала российского вторжения в конце февраля Зеленский выступал по видеосвязи во время саммита G20, вручения премии «Грэмми» и Каннского кинофестиваля. Он также выступил перед законодателями ведущих западных стран.

Отсюда команда Зеленского, как сообщается, была очень удивлена, когда ФИФА ответили им отказом.

Отметим, что украинский энергетический оператор «Укрэнерго» объявил сегодня чрезвычайное положение в энергосистеме по всей стране после обстрелов со стороны рф.

В заявлении энергооператора говорится, что «массированные ракетные удары» привели к потере более 50% энергетических мощностей объединенной энергосистемы.

Между тем власти Украины сообщили, что системы ПВО страны сбили большую часть выпущенных ракет. Тем не менее, в результате обстрелов была повреждена важнейшая инфраструктура Киева, а число раненых и потенциальных жертв уточняется.

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