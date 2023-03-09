Стало известно о прилете ракеты во Львовской области Украины: в жилой зоне вспыхнул мощный пожар, есть жерты

Завалы разбирают, под ними могут быть еще люди.

Ночью 9 марта жители Золочевского района Львовской области оказались под массированной атакой со стороны российских оккупантов. Одна из ракет упала в жилой зоне, что привело к гибели четырех человек. Под завалами могут находиться еще люди, разбор продолжается.

Мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили информацию о трагедии. По их словам, пожар, который возник в результате атаки, уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Огонь уже потушен.

Четверо погибших — двое мужчин и две женщины. Воздушная тревога была объявлена, но некоторые жители игнорировали ее. Максим Козицкий призвал всех принимать это предупреждение всерьез.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что российские оккупанты стреляют по всей Украине, пытаясь причинить хаос и разрушение. У них нет успеха на фронте, и они продолжают бессмысленную стрельбу по мирным жителям.

«Совесть и ощущение справедливости — враги для этой недоимперии», — написал мэр Львова Садовый.

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