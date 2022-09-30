Стало известно о реакции Байдена на аннексию путиным четырех областей Украины

Байден объявил о новых широкомасштабных санкциях в отношении сотни россиян в ответ на «фальшивую» и «мошенническую» аннексию путиным четырех областей Украины.

Соединенные Штаты в пятницу ввели широкомасштабные санкции, связанные с рф*, в отношении сотен людей и компаний, в том числе членов законодательного органа, военных и центрального банка, в ответ на заявление москвы о том, что она аннексировала часть Украины.

Президент Байден также выступил с заявлением, в котором осудил «мошенническую» попытку путина захватить земли, составляющие почти пятую часть территории Украины, и заявил, что США всегда будут соблюдать «международно признанные границы».

Министерство финансов заявило, что ввело санкции в отношении 14 человек в военно-промышленном комплексе россии, двух руководителей центрального банка страны, членов семей высокопоставленных чиновников и 278 членов российского законодательного органа «за содействие проведению фиктивных референдумов россией и попытку аннексии суверенной территории Украины».

Министерство финансов также выпустило руководство, предупреждающее о повышенном риске санкций для тех, кто находится за пределами россии, если они окажут политическую или экономическую поддержку москве.

Ранее Курсор писал, что в МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины.

Еще министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!