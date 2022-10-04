Стало известно, с каким условием Украина просит США предоставить ATACMS

Украина обратилась в США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать пораженные ими цели.

По данным источников издания CNN, таким образом, в Киеве хотят преодолеть сопротивление Вашингтона.

Украинское правительство предлагает США «полную и постоянную видимость» перечней российских целей, которые планируется поражать ATACMS.

Это фактически позволяет Штатам запрещать удары по территории рф*, которые в Вашингтоне могут расценить как признак эскалации и даже втягивания в российско-украинскую войну.

“Мы, в сущности, точно описали, какие конкретно цели нам нужно поразить на нашей территории, которые мы не можем достичь тем, что у нас есть сейчас. Категории целей понятны и не изменяются”, – рассказал украинский чиновник изданию CNN на условиях анонимности.

Речь идет, в частности, о логистических путях, аэродромах, авиабазах и складах оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым.

Ожидается, что ATACMS также позволит Украине поражать места запусков иранских дронов.

В то же время в Белом доме считают, что Украине достаточно систем залпового огня М142/M270 и стоит сосредоточиться именно на них.

Некоторые собеседники CNN считают, что сам факт согласования ATACMS может считаться в москве пересечением красной линии и поводом называть США стороной конфликта.

Один из собеседников CNN с американской стороны так объясняет отказ предоставлять ATACMS: «Немного пользы, много рисков».

Ранее Курсор писал, что новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!